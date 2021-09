“Non c’è alcuna volontà persecutoria nei confronti di nessuno” Conosco pochi luoghi e poche persone anche qui a Catanzaro dove opero: noi perseguiamo i reati. Sono le persone a commettere i reati, non Gratteri che perseguita loro. Io svolgo le indagini come gli altri magistrati”.

Cosi il procuratore di Catanzaro di Nicola Gratteri che oggi ha preso parte a un incontro ai Parco della Biodiversità di Catanzaro risponde indirettamente ad alcune inchieste giornalistiche che avevano parlato di personalizzazione di inchieste.

“Io sono qui da 5 anni. Conosco gli edifici Istituzionali e poco altro. Per arrivare qui al Parco abbiamo dovuto usare il navigatore e pretendo lo stesso distacco dai miei magistrati”.

Intervistato dal massmediologo Klaus Davi nell’ambito della rassegna letteraria Città di Catanzaro Gratteri ha spaziato su vari argomenti. Dalla produttività della Procura di Catanzaro (“Abbiamo ridotto drasticamente l’arretrato”), alle perplessità sulle riforma riforma della giustizia sino al suo futuro.

“Non ho fatto domanda per procuratore di Milano ma tra tre anni, anche se a Catanzaro sono professionalmente felicissimo, dovrò trovare un’altra sistemazione perchè per legge trascorso questo ulteriore periodo non potrà più essere procuratore ma al massimo sostituto”.