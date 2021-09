Rubinetti a secco domani nella zona nord della città

Per lavori di manutenzione sulla condotta di alimentazione dell’ospedale, domani martedì 14 settembre, dalle 8.30 alle 12, sarà sospesa l’erogazione idrica in parte della zona nord della città. Lo rende noto l’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che a risentire dei disagi saranno le utenze nei pressi dell’ospedale Pugliese, via Cortese, via Schipani.