Via Giuseppe Rito tra degrado e pericolo: è questo il senso della denuncia fatta dell’ex consigliere della III Circoscrizione, Alfonso Giglio che sollecita un immediato intervento di bitumazione della strada.

Giglio fa presente come, negli uffici del Comune, giace una petizione dei cittadini di via Giuseppe Rito che richiedono e fanno presente lo stato indecoroso in cui si trova la sede stradale che necessita di essere bitumata vista la precaria percorribilità della stessa. “Sappiamo che gli stessi uffici tecnici comunali hanno eseguito una perizia dei lavori ma il tutto è rimasto solo sulla carta, da voci di corridoio sappiamo che la strada di via Giuseppe Rito è inserita nel calendario delle strade comunali da bitumare ma non sappiamo quando. Sono presenti sul manto stradale lesioni spaccature con marciapiedi dissestati”.