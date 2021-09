Basso profilo, Cassazione annulla ordinanza di custodia cautelare per Saverio e Tommaso Brutto

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare per Saverio e Tommaso Brutto, fini a domiciliari nell’operazione Basso Profilo e difesi dagli avvocati Enzo Ioppoli e Angela La Gamma. Dopo che era caduta l’aggravante mafiosa, padre e figlio, se non detenuti per altro reato, possono tornare in libertà.