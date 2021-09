Ieri sera, presso sala consiliare, sono stati premiati e omaggiati nel paese presilano due impegnati figli della laboriosa comunità di Pentone: Annibale Marini e Francesco Merante.

L’evento, denominato “Premio Città di Pentone” è stata fortemente voluta dal primo cittadino Vincenzo Marino e dal direttore artistico Amerigo Marino, quest’ultimo ispiratore di tante iniziative dell’estate pentonese.

Prima benemerenza per Annibale Marini, presidente emerito della Corte costituzionale che, in collegamento da Roma, ha espresso sentimenti di gratitudine e di amorevole attaccamento nei confronti del paese natio. A ritirare il premio i tre figli dello stimato giurisperito, i quali si sono detti onorati di essere ritornati nel paese che ha visto i natali della loro famiglia. Secondo encomio per il prof. Francesco Merante, primario di pneumatologia dell’ ospedale di Foligno che, in questi mesi, è stato impegnato in prima linea contro il Covid. Il dottor Merante è nato a Pentone da uno dei maestri più celebrati della cronaca pentonese, il prof. Domenico Merante, di cui si sono sprecati i ricordi e le parole di elogio.

Pentone si riappropria del suo ieri, dei suoi pezzi di storia, dei suoi figli migliori.