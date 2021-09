Raccolta firme contro il Green pass: domani a Catanzaro initziativa Italexit

Appuntamento a Catanzaro, in piazza Matteotti, mercoledì 15 settembre dalle ore 10:30 alle 13, dove è previsto un presidio di fronte il Palazzo di Giustizia, con annessa raccolta firme contro il green pass.

Dopo le numerose adesioni e la notevole partecipazione registrata in occasione del “No Green Pass Day“ – si legge in una nota – Italexit rilancia la protesta e dà avvio alla campagna “esiste un giudice a Berlino?” in tutte le regioni d’Italia.

L’obiettivo è eliminare l’obbligatorietà del Green Pass, a difesa dei diritti costituzionali e delle libertà individuali.

Si tratta, dunque, del primo evento in Calabria, di una serie di iniziative tra azioni di sensibilizzazione e presidi presso i Tribunali.

Milioni di cittadini che da quasi due anni assistono alla sostanziale violazione dei più elementari diritti costituzionali, a colpi di DPCM, decreti legge, e di provvedimenti di proroga di questa emergenza infinita. Ci appelliamo alla Magistratura, per la difesa dello Stato di diritto. A Catanzaro come nel resto d’Italia, Italexit rivolge un appello ai Magistrati, alla loro coscienza democratica ed etica per bloccare il processo neoautoritario in atto”.