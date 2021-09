Covid 19 e piano scuola 2021/2022: esperti a confronto

Strategie anticontagio Sars-Cov-2: nulla è lasciato al caso. Si è svolto, in data 9 settembre e in data lunedì 13 settembre 2021, il corso di formazione, in modalità online, su “Misure di prevenzione da attuare per il contenimento e la diffusione del COVID 19: Piano Scuola 2021/2022″, promosso dall’ Istituto comprensivo Statale “Ilaria Alpi” di Botricello in sinergia con l’ Istituto comprensivo Petronà, diretti dalla stessa dirigente scolastica Isabella Marchio.

L’attività di formazione è incentivata, Piano scuola 2021/2022, dal Ministero della pubblica Istruzione per docenti, personale ATA e referenti sul rischio biologico Covid nelle scuole e nei servizi educativi. Il corso di formazione ha avuto una durata di due ore con il dottor Giovanni Capocasale, responsabile Simeup Crotone, nel ruolo di preparato relatore.

Il provetto oratore, promotore nelle stesse scuole anche di corsi sulla sicurezza, sul primo soccorso e defibrillatore, ha fornito a tutto il personale scolastico, non meno di cento docenti, tutti gli strumenti necessari a svolgere il proprio lavoro in massima sicurezza, conoscendo e applicando tutti i metodi di prevenzione anti Covid nelle scuole. Nel vocabolario delle comunità educanti di Botricello e Petronà non manca la parola prevenzione.