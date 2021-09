Il Papa ha nominato Mons. Panzetta amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace

Oggi, mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 12:00, nella chiesa parrocchiale di Torre Melissa, dove si sta svolgendo in questi giorni un corso di aggiornamento teologico-pastorale del clero diocesano, l’arcivescovo Panzetta ha convocato alcuni rappresentanti del Presbiterio e del laicato della diocesi per una importante comunicazione. Papa Francesco, infatti, ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Catanzaro – Squillace presentata da mons. Vincenzo Bertolone e ha nominato mons. Panzetta amministratore apostolico “sede vacante” della medesima arcidiocesi. Il servizio di amministratore apostolico “sede vacante” viene affidato dal Santo Padre a un ministro da lui designato per accompagnare temporaneamente una chiesa diocesana che si trova priva della sua guida pastorale, in questo caso per la rinuncia da parte dell’attuale arcivescovo. Il cancelliere arcivescovile, don Giovanni Barbara, ha dato lettura del decreto di nomina, a firma del cardinale Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi.

Mons. Panzetta ha espresso il proprio ringraziamento al Santo Padre per la fiducia in lui riposta, desideroso di impegnarsi al meglio, per il tempo che sarà necessario, a servizio della chiesa di Catanzaro – Squillace. A mons. Vincenzo Bertolone il nuovo amministratore apostolico ha rivolto parole di ringraziamento per il servizio svolto come pastore della chiesa di Catanzaro – Squillace. L’arcivescovo di Crotone – Santa Severina ha voluto precisare che il compito che lo attende, al quale dedicherà tutte le energie necessarie, non sottrarrà spazio alla cura pastorale della nostra arcidiocesi.