L’addio di Bertolone alla Diocesi e alla città: “Svegliati Catanzaro e riconquista il tuo ruolo di raccordo tra cultura e poteri”

E’ arrivato con una lettera lunga tre pagine l’addio di Monsignor Bertolone alla guida della Diocesi di Catanzaro – Squillace.

Tre pagine cariche di sofferenza, ma anche di gratitudine, per le istituzioni del territorio, citate ad una ad una, per il clero che lo ha seguito. Tre pagine in cui legalità e giustizia sono le protagoniste di un saluto arrivato anzitempo. Tre pagine in cui si legge ad un certo punto “Svegliati Catanzaro”, città amata, guarda lontano e riconquista il tuo storico ruolo di raccordo tra culture e poteri. Scegli per la tua guida politica soltanto chi si mostra disinteressato, disposto a mettere a servizio di tutti serietà preparazione professionale dedizione e generosità”.

La Curia dovrebbe ora essere retta da un amministratore.