Cropani, una giornata per riscoprire la natura con l’associazione Ginevra

Una giornata da vivere all’aperto. Per riscoprire la natura e ammirare la bellezza che circonda la Calabria. E’ questo il senso dell’iniziativa, realizzata dall’associazione Ginevra con il sostegno importante del Parco nazionale della Sila.

“Sarà una giornata emozionante da vivere all’aperto e i protagonisti saranno gli anziani e i diversamente abili della nostra comunità” spiegano dall’associazione Ginevra. Si partirà da Cropani in mattinata per raggiungere intorno alle 9 la località Tirivolo e il Villaggio Grechi dove partiranno le attività che si concluderanno nel tardo pomeriggio.

Sono previste escursioni, lezioni di ginnastica soft per gli anziani, giochi dei rifiuti differenziati e tante altre attività pensate per aggregare e integrare. Non mancherà l’attenzione all’alimentazione grazie alla presenza di una nutrizionista che dispenserà consigli e suggerimenti.

La giornata sarà, quindi, all’insegna dell’educazione ambientale, sarà plastic free e servirà a promuovere la cultura delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera.

“Anziani e bambini sono stati molto penalizzati dalla pandemia e dalla chiusura dovuta alla diffusione del Covid-19 – raccontano da Ginevra – per questo, adesso, che la situazione è in miglioramente dobbiamo puntare su iniziative che coinvolgano le fasce più deboli della popolazione e che siano utili a non lasciare indietro nessuno”.

Per gli anziani, i diversamente abili e tutti coloro che sceglieranno di trascorrere la giornata in Sila è previsto il trasporto gratuito grazie ai pullmini acquistati nell’ambito del progetto Bella Piazza, realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud, e di cui l’associazione Ginevra è soggetto attuatore dell’iniziativa. Iniziativa progettuale che vuole lasciare il suo segno indelebile sul territorio.