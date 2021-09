PerPulire inaugura una nuova sede in Calabria

PerPulire inaugura una nuova sede ad Amantea (Cosenza) rafforzando così la sua presenza anche sul territorio calabrese. L’azienda italiana, leader nel mondo del professional cleaning, continua ad affermarsi come punto di riferimento per le imprese, gli uffici, le strutture sanitarie e le attività del settore Horeca che necessitano di un partner affidabile per la fornitura di consumabili, macchinari e prodotti professionali per la pulizia.

Era il 1973 quando un Pietro Cossu appena ventenne fondò la storica Silpa, una concessionaria Rotowash specializzata nella vendita di lavapavimenti per Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Passeranno una decina di anni prima di cambiare ragione sociale in Comark, azienda leader nella gestione completa di qualsiasi cantiere di pulizia.

Nel 2011 la svolta: nasce il Gruppo PerPulire, realtà torinese, con Andrea Cossu come Amministratore Delegato che segue le orme del padre e prosegue con la tradizione di famiglia. Difatti, PerPulire eredita la gamma di articoli proposti dai suoi antecedenti ampliando però la vasta selezione in commercio fornendo detergenti, attrezzature, e macchinari dei migliori marchi.

La crescita aziendale si realizza a partire dal 2016 quando il progetto di espansione territoriale inizia a diffondersi a macchia d’olio. Dopo la sede di Torino, PerPulire fa un passo avanti con la nascita delle sedi di Milano, Firenze e Roma.

Negli anni a seguire, oltre a portare il proprio nome in città come Alessandria e Verona, approda anche nel Sud Italia con l’apertura di nuove filiali e poli commerciali a Napoli, Cosenza, Messina e Palermo.

Come obiettivi a lungo termine, il piano di espansione prevede un ulteriore incremento della presenza nazionale entro il 2025 oltre allo sviluppo di una visione europeista attraverso una distribuzione innovativa anche nel mercato internazionale.

Oggi PerPulire è un’azienda solida: la sua mission si traduce nel tentativo di guidare l’innovazione e il progresso nel vasto mondo del pulito, ottenendo il riconoscimento e la fiducia dei propri clienti attraverso un servizio specializzato, nel rispetto delle normative e certificazioni del settore.

Nello specifico, tra i valori aggiunti dell’azienda vi sono il rispetto puntuale delle più recenti norme stabilite dai Nuovi CAM 2021, ovvero i criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e sanificazione in ambito civile e sanitario.

In merito a ciò, PerPulire propone prodotti certificati a supporto della salvaguardia ambientale e della sicurezza degli operatori di pulizia.

Inoltre, l’azienda si posiziona sul mercato non solo come distributore, ma offre un valore aggiunto che parte da alcuni servizi mirati di consulenza, affiancamento nei cantieri, e supporto per gli Uffici Gare d’Appalto.

La collaborazione con aziende altrettanto visionarie e innovative consente poi al gruppo PerPulire di offrire le migliori soluzioni presenti sul mercato, anticipando i trend.

Qui la scelta di cooperare con il marchio Floorpul, un distributore esclusivo di lavasciuga pavimenti che si distingue per l’elevata qualità ed efficienza delle proprie macchine progettate attraverso sistemi high tech volti ad un risparmio idrico, una riduzione dei consumi elettrici e della quantità di detergente utilizzato.

In particolare, il contenimento degli impatti si realizza attraverso lo sfruttamento di sistemi 3S, 3SD ed Ozono. Con sistema 3S si intende un dispositivo studiato per ottimizzare i flussi in uscita per la pulizia del pavimento: mantenendo costante il flusso minimo di soluzione, lo spreco d’acqua si riduce fino al 30% indipendentemente dalle capacità dell’uso della lavasciuga da parte dell’operatore.

Il sistema 3SD permette invece di ottimizzare l’utilizzo parallelo di acqua e detergente selezionando 8 impostazioni per il flusso d’acqua e 6 per il flusso di detergente. Entrambi i flussi sono erogati in maniera proporzionale alla velocità della macchina, lasciando costante il rapporto litri/m2.

Il sistema Ozono, invece, è utilizzato solo quando si sanificano ambienti in cui non è necessaria una pulizia di fondo, evitando l’utilizzo di detergente che è invece fondamentale nel caso di pulizia di macchie o pavimenti visibilmente sporchi.

Complessivamente si può dire che la vasta gamma di macchine conformi ai CAM 2021 si caratterizzano non solo per le specifiche tipologie di sistemi high tech utilizzati, ma anche per altri aspetti quali le dimensioni, i livelli di aspirazione, l’utilizzo di filtri Hepa adatti all’abbattimento delle polveri sottili o per la richiesta di operatori a terra o a bordo.

In aggiunta, tra i numerosi servizi offerti prevalgono ancora sistemi volti a garantire un’asciugatura ottimizzata nei diversi spostamenti, o sistemi di geolocalizzazione e telemetria per conoscere l’operatività delle macchine a distanza (Sistema Telematics).

Tra le novità più innovative adatte al mondo del Facility Management spicca il Robot Lavasciuga R-Quartz, una macchina dal design ispirato, completamente robotizzata con uomo a terra, attraverso un set di programmi preimpostati che consentono agli operatori di svolgere altre attività mentre la macchina lavora in autonomia e a lungo, con una singola carica.

In definitiva, l’ampia scelta di prodotti, le partnership strategiche, e una vision aziendale attenta ai temi della sostenibilità, di garanzia di qualità e di sicurezza, sono temi chiave attraverso cui PerPulire si presenta nel mercato del professional cleaning, con l’ambizioso obiettivo di guidare l’innovazione all’interno di un settore in continua evoluzione.