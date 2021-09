ViviamoInPositivo, domenica prossima al parco torna la giornata del naso rosso

Fai nascere un sorriso! Sarà questo il motto con cui i volontari clown di corsia dell’associazione Clown Vip Catanzaro ODV daranno il via alla 17ª edizione della Giornata del Naso Rosso (GNR), domenica 19 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 18,30, al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. Musica, colori, giochi, palloncini, laboratori, fiabe, ma, soprattutto, tanti sorrisi renderanno indimenticabile questo evento, per tutti coloro che vorranno lasciarsi coinvolgere dall’invasione dei nasi rossi!

La Giornata del Naso Rosso è promossa da VIP Italia ODV, la federazione che collega e coordina ben settantuno associazioni VIP sparse sul territorio italiano, con migliaia di volontari clown la cui missione è di prestare servizio in strutture ospedaliere e socio sanitarie. Lo scopo principale della Giornata del Naso Rosso è di sensibilizzare e raccogliere fondi destinati ai progetti di VIP ViviamoInPositivo Italia ODV. Pertanto, la GNR è un appuntamento immancabile per conoscere da vicino la realtà, i valori e i progetti del volontariato clown in corsia. Con i proventi della Giornata del Naso Rosso è possibile sostenere i corsi di formazione per i volontari clown delle associazioni federate, le missioni organizzate in Italia e nel mondo, la realizzazione del giornalino “VIP CLOWN NEWS”, distribuito gratuitamente dai volontari ai pazienti durante i servizi ospedalieri, nonché i progetti da realizzare nelle scuole. Basta un piccolo gesto per contribuire a diffondere, tra l’opinione pubblica, la conoscenza della clownterapia e della filosofia del “ViviamoInPositivo” che è alla base dei valori di VIP Italia ODV.

Perciò, i volontari clown di corsia di VIP Catanzaro, vi aspettano tutti, domenica 19 settembre, con il naso rosso e un amore smisurato per la vita: la giusta combinazione per ottenere un’atmosfera magica capace di regalare entusiasmo e allegria a grandi e piccini! Tutte le attività previste nel corso della giornata verranno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.