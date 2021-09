Cropani: via Marsala si fa bella

Via Marsala cambia aspetto in quel di Cropani marina. Ed è un bel vedere. Dove c’era polvere, ora c’è bitume e anche ben sistemato.

Via Marsala è arteria molto importante tra la parte vecchia e la parte nuova di Cropani marina: ecco perché molto transitata.

Il primo cittadino Raffaele Mercurio: ” La sistemazione di via Marsala è un fatto storico, ne andiamo fieri. La strada non si presentava bene per le pozzanghere in inverno e la polvere in estate, ora è tutta un’altra storia.

Ringrazio ingegnere Giuseppe Palaia che conosce bene problematiche della via di comunicazione e ha dato un grande contributo “.

Mobilità e viabilità: via Marsala fa la differenza a Cropani marina.