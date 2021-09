Incidente la scorsa notte nel quartiere Giovino nei pressi del porto tra due auto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente su una strada di un centro abitato e non consente l’alta velocità. A causa dell’impatto sono rimaste ferite tre persone che hanno avuto le cure del personale medico di un’ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.