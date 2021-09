Sersale: attivati due progetti del servizio civile nazionale

Non manca attenzione per la terza età nel popoloso centro presilano. Due progetti del servizio civile nazionale sono stati presentati per tutelare gli anziani. La misura di inclusione sociale è stata presentata dal primo cittadino Salvatore Torchia e assessore politiche sociali Michele Berlingo’.

La priorità verrà data agli ultra ottantenni con supporto alle attività quotidiane.

Non è la prima volta che Sersale dispone di progetti di servizio civile come opportunità formativa anche per tanti giovani.