Un incontro per fare il punto sulla situazione del trasporto pubblico in città e valutare possibili interventi migliorativi richiamando l’attenzione del Governo nazionale. E’ quello che è stato presieduto, presso la sede dell’Amc, dal consigliere comunale Enrico Consolante (Udc), delegato del sindaco alla mobilità, e dal direttore generale dell’Azienda della mobilità cittadina, Marco Correggia – anche in qualità di presidente di Asstra Calabria – alla presenza della senatrice Silvia Vono, vicepresidente della Commissione trasporti a Palazzo Madama.

“La riunione ha rappresentato l’occasione utile per fare il quadro sulle criticità esistenti, ma anche sulle possibili soluzioni da adottare per rendere più efficiente il servizio del trasporto pubblico in città, considerando le peculiarità del nostro territorio, e a livello regionale in genere”, ha sottolineato Consolante, unitamente a Correggia. “La senatrice Vono – hanno proseguito – ha chiesto, dunque, di poter acquisire tutti i dati utili per poter individuare, in sede parlamentare, le eventuali azioni utili a migliorare i livelli di qualità della mobilità urbana, anche alla luce della recente riforma che ha regolamentato l’affidamento, tramite gara, del servizio Tpl”. Consolante ha, quindi, sottolineato che “l’interesse della senatrice Vono potrà consentire di creare un collegamento diretto con la commissione trasporti in Senato, facendo in modo che l’amministrazione possa giovarsi del suo impegno diretto per potenziare un settore strategico”.