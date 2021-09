Aggressione a Lamezia Terme, tenta di rubargli soldi e telefono e lo ferisce al volto

Lo ha colpito al volto ferendolo profondamente. Voleva rubargli i soldi e il cellullare. Ma per fortuna i carabinieri di Lamezia Terme hanno fatto sì che la situazione non andando oltre sottraendo alla violenza del 33enne di origine marocchina, noto alle forze dell’ordine, un suo connazionale che ha riportato una profonda ferita lacero contusa. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme, provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, quotidianamente impegnati in servizi perlustrativi anche nelle aree del centro storico lametino, che con prontezza e rapidità hanno impedito più gravi conseguenze per la vittima della violenta aggressione.

Un 33enne di origine marocchina, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per tentata rapina e lesioni personali gravissime poiché nella notte del 16 settembre, armato di coltello, ha sferrato un fendente contro un suo connazionale per sottrargli denaro e il telefono cellulare. Per l’aggressore il giudice ha disposto, dopo la convalida dell’arresto, la custodia cautelare in carcere.

Al fine di prevenire anche tali episodi di violenza, continua ininterrotta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della provincia di Catanzaro con il principale obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza generale anche attraverso un rafforzamento del legame con il cittadino realizzando un efficace servizio “di prossimità”. Proprio in tale ottica, con l’inizio del prossimo anno scolastico, saranno intensificati i servizi perlustrativi e preventivi nelle zone ed aree circostanti gli istituti scolastici.