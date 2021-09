L’Agesci anima il centro storico della città. Domani festa nel quartiere Sant’Angelo

Tutti insieme in allegria” è il nome della festa che si svolgerà domani a Catanzaro, nel rione Sant’Angelo. Organizzata dal Gruppo scout Agesci Catanzaro 4 e dagli abitanti del rione, l’attività avrà inizio alle 17 e terminerà alle 20.

Balli, karaoke, giochi: i veri protagonisti della festa saranno i bambini e i ragazzi ai quali le attività sono rivolte. Ma non solo giochi e musica, domani a Sant’Angelo saranno allestiti anche dei laboratori di tessitura per ragazzi che saranno curati dal Mudas (Museo diocesano d’arte sacra- Arcidiocesi di Catanzaro) e sarà possibile effettuare una visita guidata della chiesetta di Sant’Angelo.

Infine, la merenda preparata dagli organizzatori allieterà la serata.

Nell’ambito della manifestazione, come segno di cittadinanza attiva, saranno raccolte le firme per promuovere la riqualificazione del rione. L’iniziativa si svolgerà in rispetto delle norme sul Covid.