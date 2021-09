Ancora insulti ed aggressioni ai Carabinieri, Fabio Riccio: “Siamo stufi di essere considerati come dei cartoni animati”

“Ancora una volta Carabinieri prima insultati e poi aggrediti in servizio, siamo letteralmente stufi di essere considerati come cartoni animati.” Lo dice Fabio Riccio, Segretario Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Catanzaro, commentando quanto avvenuto ieri sul lungomare di Catanzaro quando una cittadina ucraina non appena ha visto i carabinieri, che erano andati lì per effettuare alcuni accertamenti, li ha prima insultati e poi, come se nulla fosse, quasi in maniera disinvolta, ad uno di loro ha dato uno schiaffo sulla testa. “Siamo stanchi di tutto ciò – dice Riccio – come siamo, altresì, delusi da alcune parole di certi “superiori” pronti a bacchettarci quando episodi del genere si verificano e, contestualmente, si deve procedere alla denuncia degli aggressori. Alcuni “superiori” ritengono che le denunce il reato di oltraggio o lesioni al pubblico ufficiale, siano una sorta di notizie negative per l’Arma. I suddetti reati vengono definiti “reati brutti”.

Sembra quasi che i citati “superiori”, siano staccati dalla realtà e non percepiscano quello che è un reale disagio dei Carabinieri. Carabinieri che chiedono invece di essere tutelati e non di essere considerati personaggi da cartoni animati da ridicolizzare.”