Odore nauseabondo e disagi ancora una volta nel quartiere Pistoia a via Caduti 16 marzo 1978, dove a causa della rottura di un tubo i liquami della fogna arrivano nel canale di scolo della raccolta delle acque piovane. Interessate sono solo alcuni palazzi del quartiere, ma oggi tocca a loro, qualche settimana fa era la volta di altri, fatto sta che i residenti lamentano il cattivo odore e si sono rivolti al Comitato “Insieme per Pistoia” che ha scritto al Comune, settore “igiene ambiente”, perché risolva la situazione.

A provocare l’increscioso problema sarebbe un tombino della rete fognaria i cui scarichi arrivano fino ai palazzi più interni del rione a causa della rottura di un tubo provocata da un incendio che ha distrutto un po’ tutto. Si attende che tutto torni come prima anche per motivi di salute. “La prima volta, il comitato ha sempre scritto – dicono alcuni residenti – credo abbiano risolto. Speriamo siano celeri anche questa volta e non ci lascino nel fetore”.

Foto 4 di 4







Il quartiere, inoltre, ha tutti i canali di scolo ostruiti e sporchi e anche se in questi giorni sembra essere tornata l’estate di agosto più avanti si va, più si avvicinerà la stagione delle piogge che con i canali di scolo sporchi provoca sempre danni.