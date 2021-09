Festival d’Autunno: non solo musica, presentata campagna di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne

Una campagna di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne. E’ quella ideata dallo Studio grafico di Giovanni Audino che è stata presentata, ieri, nel corso degli eventi pomeridiani del Festival d’Autunno.

Ad aderire l’Associazione Donne in Arte – organizzatrice del Festival – la testata Catanzaroinforma.it, le associazioni Soroptimist e Ammi di Catanzaro.

“Ho accettato subito l’invito di Giovanni Audino di far veicolare, tramite il Festival d’Autunno, questa campagna particolarmente di impatto, con un claim e un’immagine molto forte che a mio avviso – ha detto Antonietta Santacroce – fa subito riflettere su un fenomeno che ha raggiunto numeri preoccupanti. Occorre un cambiamento culturale che anche iniziative del genere possono favorire”.

Davide Lamanna ha portato i saluti del direttore Riccardo Di Nardo e ha spiegato che Catanzaroinforma ha immediatamente detto sì a questa campagna perché la testata è sempre stata sensibile alla tematica. “Tra le altre cose – ha detto – nel 2019 abbiamo organizzato, insieme all’allora questore Amalia Di Ruocco, un’iniziativa molto importante con la Questura di Catanzaro, portando all’attenzione del grande pubblico testimonianze di donne vittima di maltrattamenti e le storie del mondo associativo che di loro si occupa. Sarebbe bello se anche altre testate aderissero. Con Giovanni Audino collaboriamo ormai da tempo e credo di farmi interprete del suo pensiero proponendo il coinvolgimento di altre testate perché più se ne parla e meglio è”.

Cristina Segura, in qualità di past presidente del Soroptimist e Silvana Aiello, presidente dell’Ammi di Catanzaro hanno sottolineato l’importanza di sostenere questa campagna, condividendo l’idea di base di Giovanni Audino: “E’ necessario insegnare alle nuove generazioni ad aver rispetto delle donne. In Italia – ha affermato Audino – sono migliaia gli uomini violenti: come l’ha definito l’Istat nell’ultimo report dal titolo “La violenza sulle donne”, si tratta di un fenomeno ampio, diffuso e polimorfo, che incide gravemente sulla quotidianità. In Italia, ogni tre giorni una donna muore per mano di un uomo e in un anno si contano oltre un centinaio di vittime di femminicidio. Si tratta – ha concluso – di un problema di tipo culturale: chi maltratta la propria compagna quasi sempre non riconosce di vivere un disagio e questo fa sì che difficilmente ci si rivolga a un centro di ascolto per uomini spontaneamente”.

Su Catanzaroinforma la campagna di sensibilizzazione partirà dalla prossima settimana.