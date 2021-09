Questa mattina, alle ore 10:30, presso il cimitero comunale di Catanzaro, si è tenuta una breve cerimonia commemorativa, con la deposizione di un cuscino di fiori sulla tomba dell’Appuntato Vincenzo Panuccio, deceduto a Torino, a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 19 settembre 1974, mentre svolgeva servizio di Polizia Stradale.

Alla cerimonia che si è svolta in maniera molto raccolta nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente per la prevenzione della pandemia da Covid-19, hanno preso parte i familiari del Caduto, don Andrea Perrelli cappellano del cimitero , il primo dirigente della questura di Catanzaro Antonio Turi.