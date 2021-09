Per qualcuno è la nave più bella del mondo, questione di gusti. Ma nei fatti l’Amerigo Vespucci è il veliero più importante della marina militare nonchè l’unità più anziana in servizio. Un pezzo di storia del nostro mare e del nostro Paese. Oggi il veliero attraverso le coste calabresi e poco fa è stata avvistata a largo di Sellia Marina in tutta la sua grandezza, il suo stile, il suo più profondo significato. Ricordiamo che l’Amerigo Vespucci è la nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia Navale.

LA CURIOSITA’

Al comando del Vespucci c’è il Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa, sposato proprio con una donna di Sellia Marina. Siragusa ha preso il comando da poco.