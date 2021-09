I ritmi frenetici di una vita sempre più smart hanno fatto si che l’attenzione per la ricercatezza ed i particolari si spostasse sempre piu su articoli pratici e veloci. Ma il futuro oggi fa paradossalmente un passo indietro riscoprendo i valori dell’artigianato locale e trasformando gli antichi saperi in nuove ed avvincenti sfide

. Nasce da questi presupposti Maties, un brand sartoriale di accessori uomo donna. I nostri prodotti interamente realizzati da un maestro artigiano di San Mango d’Aquino sono intrisi dei colori della nostra terra e ripercorrono le forme sinuose di una Calabria che crede in se stessa e scommette sul futuro dall’animo piu che mai manuale e antico. La nostra piccola boutique nel quartiere marinaro, in Vico I Catanzaro 5, vi aspetta per stupire i palati piu raffinati con accessori dal design unico, ricercato e senza tempo. Cravatte, sciarpe, foulard e tutti i piccoli accessori che possono accompagnare un uomo o una donna nei momenti piu importanti, dando quel tocco in più al proprio outfit. Tessuti pregiati , scrupolosità nei dettagli, lavorazioni rigorose e attente rendono i nostri prodotti artigianali il giusto complemento per coloro che sono alla ricerca dell’unicità nella semplicità .