Fossato Serralta, auto contro guard rail: un ferito grave

Stava raggiungendo la Sila quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di una Fiat 600 ha perso il controllo della sua auto nella zona di Fossato Serralta andando a sbattere contro il guard rail. Subito soccorso da una ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Pugliese dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco per domare le fiamme uscite dal motore del veicolo a seguito dell’impatto.