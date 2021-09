Incidente a Sellia Marina, un ferito grave

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SS106 nel comune di Sellia Marina per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti una moto ed un autoarticolato. Grave il conducente della moto. Lo stesso affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferito presso struttura ospedaliera con Elisoccorso giunto sul posto.

Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e del sito in quanto a seguito dell’impatto una ingente quantità di carburante si è sparsa sulla sede stradale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.