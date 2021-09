Questura di Catanzaro, due nomi per il dopo Finocchiaro che lascia per raggiunti limiti di età

All’orizzonte un cambio della guardia ai vertici della Polizia di Stato di Catanzaro. L’attuale questore Mario Finocchiaro, che aveva assunto l’incarico il 5 marzo 2020 ha compiuto 65 anni il 14 settembre e quindi a breve lo lascerà per raggiunti limiti di età. Un avvicendamento quindi previsto e deciso dalle normative vigenti. Chi lo sostituirà?

Due in particolare i nomi che circolano come possibili successori di Finocchiaro. Il primo è quello di Maurizio Agricola 58 anni palermitano, dal 2018 Questore di Modena. Nel suo curriculum anche una importante esperienza calabrese alla Squadra Mobile di Reggio Calabria. E’ stato tra l’altro Dirigente del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Napoli. Nel 2010 è stato Vicario del Questore di Palermo per poi assumere, dall’agosto 2014, la dirigenza della Questura di Trapani.

Altro nome che circola è quello di Paolo Sirna 57 anni anche lui siciliano ed esattamente di Capo d’Orlando provincia di Messina dal 2019 questore di Foggia. Anche nella sua carriera un incarico reggino di dirigente della Sezione omicidi presso la Squadra Mobile della città dello Stretto. E’ stato questore di Matera e vicequestore ad Agrigento. La nuova nomina con ogni probabilità avverrà nei prossimi giorni.