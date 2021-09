Scuola, si ricomincia in presenza. Gli studenti: “Il covid? Fa meno paura, ormai ci conviviamo!”

È stato il suono della campanella, la prima di questo nuovo anno scolastico, a segnare il tempo della ripresa, della ripartenza dopo due anni in piena emergenza sanitaria. Il Covid è ancora fra noi, purtroppo, ma per i ragazzi “fa meno paura” perché “abbiamo imparato a convivere con questo virus e con le dovute attenzioni – dicono – riusciamo a gestire la situazione”.

Ansia, paura, gioia, euforia si sono mescolate tutte insieme questa mattina per caratterizzare, come di consueto, il primo giorno di scuola, un giorno fatto di speranze e di buoni propositi, di dubbi ed anche di smarrimento. C’è chi inizia un nuovo ciclo di studi e dovrà conoscere ancora i suoi compagni ed i professori, c’è invece chi rivede finalmente la sua vecchia classe e chi, ancora, tra i più piccolini, implora mamma e papà di poter tornare a casa. Emozionati ed anche un po’ spaventati, ci sono anche loro: genitori e nonni degli alunni delle scuole elementari e medie.

“Siamo venuti per auguragli un buon anno scolastico e che si possa tornare finalmente alla normalità” ha detto un nonno che ha accompagnato i nipoti al Convitto “Galluppi”. “Siamo emozionati ed anche se un po’ di paura c’è sempre – ha detto una mamma -, allo stesso tempo c’è anche tanta fiducia e speranza che le cose possano andare per il meglio e che questi ragazzi abbiano la forza di compiere ogni giorno scelte importanti ed in sicurezza”.

La speranza per molte mamme è che l’anno posso continuare in presenza senza interruzioni e Dad: “L’augurio è che possano vivere bene questo anno e che lo possano fare in classe come dovrebbe essere”.

“Dad? No, è stata deleteria. Vogliamo studiare in classe”

Dello stesso parere anche gli studenti delle diverse scuole superiori presenti nel centro: “Spero che non si arrivi alla dad – ha detto una ragazza – stavo male, non mi faceva bene, non riuscivo a concentrarmi: è stata deleteria per me”. “Sono due anni – dice un’altra studentessa – che non torniamo a scuola e un po’ di ansia la sentiamo”. “Siamo tornati finalmente, eravamo chiusi in casa ed ora dobbiamo tornare alle regole e fra i banchi”. “Ansia pura – ha detto una studentessa – perché non siamo più abituati all’ambiente scolastico dopo due anni di dad”.

Distanziamenti, mascherine e ingressi contingentati

Si riparte, ma le misure di contenimento del contagio rimangono. Distanziamenti, mascherine e ingressi contingentati. Il cosiddetto “tavolo prefettizio” ha confermato le disposizioni adottate lo scorso anno che prevedono, sia per l’ingresso che l’uscita, due turni a distanza di due ore uno dall’altro. Molte le scuole che avevano già organizzato gli orari in un solo turno di ingresso e che hanno dovuto modificare negli ultimi giorni.