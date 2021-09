Sellia Marina, nuovo tamponamento con feriti sulla Ss 106

Nuovo tamponamento con feriti sulla Strada Statale 106 nel territorio di Sellia Marina in località La Petrizia non lontano dal luogo in cui questa mattina un centauro era rimasto gravemente ferito. Nel tamponamento avvenuto questo pomeriggio è coinvolta un’autovettura di grossa cilindrata e un altro mezzo. Sul posto i mezzi di soccorso, non sarebbero gravi le condizioni dei feriti. Traffico rallentato.