Anche l’Ic Taverna alla cerimonia con Mattarella

Inaugurato il nuovo anno scolastico all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tante altre autorità per una platea d’eccezione che ha lusingato la Calabria e i calabresi. Tra le scuole partecipanti anche l’Ic Taverna. Grande è stato l’onore per la dirigente Susanna Mustari e per la delegazione rappresentativa dell’Istituto formata da 7 alunni, la stessa dirigente, una docente e un rappresentante del personale ATA. Partecipare ad una cerimonia così importante, che quest’anno ha avuto un significato ancora più profondo di ripartenza all’insegna della speranza e della normalità, sicuramente rimarrà un evento indelebile nella storia personale dei presenti, ma anche in quello dell’Istituto pretiano.

Quello che il presidente Mattarella ha rivolto ieri al mondo della scuola e al Paese intero è stato infatti un messaggio di grande spessore, con il quale ha tracciato i principi che devono guidare l’azione educativa e l’impegno civile collettivo.

Il presidente ha saputo incoraggiare la scuola e quella calabrese in primis a mettere al centro l’istruzione e ad investire sulla formazione dei ragazzi e ragazze. Ha voluto inoltre invitare tutti a lavorare insieme ed uniti per lasciarsi alle spalle la crisi pandemica e costruire una nuova ripartenza.

“Oggi è un giorno speciale di speranze e di impegno per l’intero Paese…la scuola è ossigeno per la società, segno dell’Italia che riparte”.

Queste alcune delle parole del Presidente, “ed è da qui – aggiunge la ds, Susanna Mustari- che il nostro istituto parte e riparte, con l’entusiasmo e la voglia che contraddistingue tutta la comunità educante. Al nostro Istituto e alla scuola in generale – ha continuato – va il nostro augurio di un Buon cammino e di un buon anno scolastico. Una bella esperienza che lascerà traccia e su cui costruire un anno scolastico proficuo e prospettico.