Architetti, anche l’Ordine di Catanzaro all’evento “Viaggio sullo Stretto IV”

Si è concluso a Reggio Calabria l’evento Mediterranei invisibili – Viaggio sullo Stretto IV / Dialoghi tra Calabria e Sicilia.

Durante l’evento, che ha visto coinvolti ordini professionali e amministratori locali, il presidente dell’Ordine degli Architetti, PPC della Città Metropolitana di Reggio Calabria, arch. Ilario Tassone a nome dell’intero consiglio e di tutti gli Iscritti, ha rivolto un caloroso saluto di benvenuto al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Francesco Miceli, giunto in città per partecipare all’evento.

In questa cornice di riflessioni sul territorio è stato consegnato al presidente Miceli il documento recante Richiesta proroga Superbonus e trasformazione in misura ordinaria, sottoscritto dai Presidenti degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Calabria, Ilario Tassone per l’Ordine di Reggio Calabria, Fabio Foti per l’Ordine di Vibo Valentia, Francesco Livadoti per l’ordine di Crotone, da Eros Corapi per l’ordine di Catanzaro. Ha inoltre sottoscritto il documento anche Pasquale Costabile per l’Ordine di Cosenza, impossibilitato a partecipare all’evento.

Lo scopo del documento, che trova ampi momenti di aderenza con i temi trattati al Convegno e che oggi stesso è stato trasmesso al Ministro per il Sud, è quello di indicare un possibile percorso condiviso e collaborativo che possa fattivamente contribuire all’avvio concreto del processo di riqualificazione urbana messo in moto dalle misure oggi in atto. Un percorso che il presidente Miceli, in questa sede, ha ampiamente condiviso anticipando la disponibilità del consiglio nazionale a dare un proprio fattivo contributo.