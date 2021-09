Il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, è in visita all’Ufficio scolastico Regionale. Si tratta di una visita ma, anche, di un’occasione per fare il punto della situazione. E’, infatti, previsto il saluto con tutti i dipendenti e, poi, una riunione più ristretta.

La visita del titolare del dicastero arriva all’indomani del ritorno sui banchi degli studenti calabresi. Il ministro, accompagnato stamane dai Capi dipartimento del Miur, è stato ieri, ospite insieme al Capo dello Stato, a Pizzo Calabro per l’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico. In quella circostanza ha parlato di vari argomenti tra cui la vaccinazione anti Covid: “La scuola ha risposta prima di tutti e più di tutti all’appello a vaccinarsi. Oggi quasi il 94 per cento del personale è vaccinato e anche gli studenti (i due terzi) hanno risposto con entusiasmo a questo appello, con punte del 75% fra i più grandi di loro. Mi si permetta di rivolgere un ringraziamento al personale sanitario, alle famiglie, al commissario straordinario, a tutto il mondo della scuola. Una comunità presente, perché abbiamo tentato sempre, in tutti i modi, di tenere aperto il collegamento con i ragazzi”.