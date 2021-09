Venerdì 17 Settembre, nei pressi del “Luna Convento”, si è tenuta l’XI Charter Night del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa. A fare da cornice durante l’evento la meravigliosa vista del Golfo di Copanello, che ha visto il passaggio delle consegne tra il Past Presidente Domenico Sirianni, e la nuova Presidente Ludovica Iemme.

Nell’occasione durante il quale il Club ha altresì festeggiato il suo X Compleanno, sono intervenuti i Past Presidenti che si sono susseguiti nel corso dei 10 anni di Presidenza, tra cui Gianmarco Arabia Presidente dell’a.s 2011/2013, Vincenzo Aiello Presidente dell’a.s. 2013/2014, Antonio Mazza Presidente dell’a.s. 2014/2015, Matteo Cristofalo Presidente dell’a.s. 2015/2016, Francesco Coppoletta Presidente dell’a.s. 2016/2017, Lorenzo Isabello Presidente dell’a.s. 2017/2018, Mattia Infusino Presidente dell’a.s. 2018/2019 e Domenico Sirianni Presidente dell’a.s. 2019/2021.

“Sono stati due anni di Presidenza difficili ma allo stesso tempo felici, afferma il Past Presidente Domenico Sirianni. A causa delle restrizioni covid abbiamo vissuto periodi incerti, ma questo non ci ha fermati per servire e aiutare il prossimo, realizzando service anche in piena pandemia. Faccio un grande in bocca a lupo a Ludovica, prima Presidente Donna del Club. Ho creduto in lei sin dall’inizio e sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro, portando una ventata d’aria fresca all’interno della nostra associazione”.

“Sono molto emozionata, afferma la neo Presidente Ludovica Iemme, vedere tutti qui oggi, insieme, mi riempie il cuore di felicità. Essere la prima Presidente Donna del Club è un grande responsabilità, ma soprattutto un’opportunità di crescita leoistica e personale.

Spero di rappresentare al meglio il mio Club in questo anno di Presidenza e di continuare nel migliore dei modi l’ottimo lavoro svolto dai miei predecessori.”

Tre i nuovi soci entranti questa sera, Gabriele D’Agostino, studente della Facoltà di Fisica all’Università della Calabria, Vincenzo Mazzuca, studente di Medicina e Chirurgia all’Università Magna Graecia di Catanzaro e Gabriele Frasca Polara, Medico Specializzando in Endocrinologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Sono sicura che sapranno utilizzare a pieno le loro capacità personali e professionali, anche all’interno di questo nuovo percorso, afferma la neo Presidente”.

Nel corso della serata sono stati nominati Soci Onorari del Club Francesco Coppoletta, Gianmarco Arabia e Antonio Mazza, per essersi distinti durante il loro percorso all’interno di questa associazione, i quali sono stati omaggiati con una targa realizzata dai maestri orafi Michele e Antonio Affidato.

La neo Presidente ha inoltre presentato il nuovo direttivo, composto da Domenico Sirianni (Past Presidente), Annika Barone (Vice Presidente), Giulia Serapide (Segretaria), Vincenzo Maesano (Tesoriere), Ginevra Guarrera (Censore), Antonio Affidato (Cerimoniere), Mariateresa Riccio (Revisore dei Conti), Lorenzo Isabello (Consigliere e Addetto ai Rapporti Leo-Lions), Annamaria Bozzo (Consulente Legale).