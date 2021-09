Nuova gara per i pontili. Porto, si lavora per consegnare l’ultimo studio richiesto dal Ministero

“La gara non ha avuto successo perché ha risposto una solo società ed abbiamo ripetuto la gara” è questa la risposta di Sergio Abramo alla domanda sulla questione pontili . Il sindaco, nella stessa circostanza ha rilanciato sui lavori del porto dicendo: “E’ stata avviata, proprio ieri, con la Capitaneria di Porto la fase sull’ultimo studio richiesto dal Ministero dell’Ambiente in modo da avere le autorizzazioni sul porto, fare la gara definitivamente e appaltare i venti milioni, già messi da parte. Il tutto in modo da essere pronti tra ottobre e novembre”.

Sergio Abramo