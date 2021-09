Rubinetti a secco in parte della zona nord della città: domani dalle 13 alle 17

Per consentire dei lavori di manutenzione straordinaria, domani , dalle ore 13 alle 17 circa, sarà interrotta l’erogazione idrica in parte della zona nord della città. Lo rende noto l’, specificando che a risentire dei disagi saranno le utenze di via E. Vitale, via Eugenia, via Gattoleo, via B. Croce e via Bambinello Gesù.