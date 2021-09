Acqua, disagi in viale Isonzo

Le criticità nell’approvvigionamento idrico, che si stanno registrando nelle ultime ore in viale Isonzo, sono state causate da una presunta perdita, in una zona impervia, lungo un tratto di condotta. L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili è a lavoro con i tecnici di Sorical per individuare e riparare il guasto nel più breve tempo possibile. Nelle more del ripristino del servizio idrico, verranno monitorati costantemente i livelli di capacità dei serbatoi, al fine di ridurre i disagi per le utenze.