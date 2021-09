Al via i lavori nell’area della SP 58 Vallefiorita-Cenadi-Filadelfia

Il consigliere provinciale Fernando Sinopoli, delegato alla Viabilità ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori che vedono interessata l’area della SP 58 Vallefiorita-Cenadi-Filadelfia con innesto alla SP 61. L’importo totale della progettazione è pari a 350.000 euro e prevede un nuovo percorso e l’allargamento della carreggiata stradale.

“Numerosi sono stati i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Provincia e dagli amministratori, a testimonianza dell’attenzione sempre alta della Provincia di Catanzaro verso la messa in sicurezza stradale. La nostra azione politica ha da sempre mirato alla tutela e al collegamento delle arterie provinciali. Il lavoro svolto in questi anni ha sempre riservato un’attenzione particolare alla messa in sicurezza delle SP e, nel caso specifico, a quelle ricadenti nelle zone premontane e montane. Tale intervento è importante non per la sicurezza stradale ma anche da un punto di vista imprenditoriale e commerciale. Grazie ai lavori iniziati sulla SP 58, infatti, sarà sicuramente migliorata la percorribilità stradale. Gli obiettivi che abbiamo sempre rincorso sono i reali bisogni dei territori, non di certo tagli di nastro o boati sulla stampa. Come delegato alla Viabilità voglio dare risalto all’impegno e alla vicinanza profuso dall’Amministrazione comunale di Vallefiorita che ha sempre dimostrato vicinanza e collaborazione”.