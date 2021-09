Belcastro, dipendente muore in Comune

Giornata infausta per la comunità belcastrese: il dipendente e geometra Aquino Rocca, anni 58, è morto nel suo ufficio, è morto in Comune per un malore.

A nulla sono valsi i soccorsi e la salma si trova da ieri nella sala consiliare.

La notizia della dipartita del dirigente comunale ha lasciato tutti attoniti in paese anche per come è accaduto il decesso.

Il primo cittadino Antonio Torchia: “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. Litigavamo spesso, ma la sera eravamo più amici di prima. Avevamo grandi progetti per nostro borgo”.

Anche l’opposizione “Il futuro è nostro” ha parlato di “giorno di immenso dolore perché lascia una persona sempre sorridente e dalla battuta pronta”.

Oggi ultimo saluto per Aquino alle ore 16 si svolgeranno in piazza Caria.