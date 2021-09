Cropani, il Comune aderisce al Donacod

Il Comune di Cropani, primo cittadino Raffaele Mercurio, aderisce a Donacod, un’app per gestire mensa e scuolabus abbassando i costi per le famiglie e prevenendo rischio contagio.

La piattaforma consente anche di incentivare il commercio locale.

Grazie alla funzionale app e alla dematerializzazione, i cittadini potranno gestire i rapporti con l’amministrazione comunale in tema di mensa scolastica e servizio scuola senza fare file e direttamente da casa.

Il servizio digitale, fortemente voluto anche dal consigliere con delega all’innovazione tecnologica Domenico Logozzo, sarà operativo nei prossimi giorni e permette di accumulare buoni spesa da spendere nei servizi commerciali aderenti o da impiegare in altri servizi di pubblico interesse.

I vantaggi non finiscono qui: il servizio è a costo zero per il Comune di Cropani perché la finalità è quella di ridurre distanze tra amministrati e amministratori, in sintonia con processo di digitalizzazione stabilito dall’Unione Europea e da realizzare entro il 2030 .