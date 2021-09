“Io, la mia chiesa, la fede, il potere, la politica, la gente, nella mia città sospesa”

di Franco Cimino

Morto un Papa se ne fa un altro”, questo detto antico se ancora può valere per il cambio al vertice della Chiesa cattolica, non vale di certo per quello dei vescovi nelle diocesi. “Morto” un vescovo se ne fa un altro, questo sì. Ma solo sotto l’aspetto formale. Per il resto il vescovo è un altro. Altra persona. Altra storia. Altra “ politica”.

Questo, nell’avvicendamento ordinario. Diciamo, di routine nella normalità. Ci sono delle situazioni, finora in verità rarissime, in cui il cambio di un un vescovo in una data diocesi è ordinativo. Diciamo pure d’autorità. Ti addormenti di sera con il tuo vescovo, ti risvegli di giorno che non lo trovi più. E tu che fai? E tu che pensi? Sei un poverocristo in piena tempesta. Un fedele disarmato come lo sono tutti i fedeli, già dominati dell’ignoranza più profonda, quando perdono non dico una certezza, ché tutte vacillano quando quell’ignoranza persiste sulle nubi non rischiarate dalla luce della vera Fede. Quella cosa, cioè, indefinibile, che scende sull’uomo come una grazia, una promessa di santità. Vacillano quando va via, specie se improvvisamente, un punto di riferimento. Quello che ti sei dato, così com’è venuto. Ovvero, per uno stato de necessità “ esistenziale”. Quella che in una fase della vita coglie tutti. Anche gli stupidi “ geniotti” che si pensano fortissimi solo perché “ involucrati” nella loro presunzione caratteriale, oppure dentro quel piccolo potere di carta velina che credono di possedere. Sei confuso. Disorientato. Con la mente gravata da mille moltiplicabili perché. Ti arrivano, come un bombardamento, tutti insieme.

E non sai fermarne uno. Anzi, forse sì. Questo:” perché adesso? Proprio ora? E perché non mi hanno informato ieri sera, magari stanotte stessa?” E sì, cari miei, tu non sei, secondo una certa logica di sistema totalizzante, quasi nulla se non un numero nella folla o nelle assemblee. Tutte “forme informi” o “realtà non reali”, in cui l’individuo spersonalizzato è consumatore di un qualcosa nella quale finisce per credere( Dio non c’entra e neppure la Politica, forma di creazione da Lui donataci per fare il Bene). E, allora, cosa pensi, cosa fai? Ti vesti in fretta, non ti radi, ti lavi frettolosamente, prendi il caffè al volo. Per le scale o nel portone ti agganci la cintura dei pantaloni. E, con la mascherina in tasca, corri. Perché tu lo faccia non lo sai. Ma corri più forte che puoi per le vie del centro, che ne restano stupite esse stesse, con i passanti che ti vedono “ matto”. Arrivare in tempo prima che parta. Fermarlo con le tue braccia, come con le mani vorresti fare con il vento quando é severo. Non domandargli nulla del motivo improvviso, ché non c’è tempo e non interessa ora. E poi l’affanno della corsa non ne consentirebbe la comprensione, se ti venisse detto. Il cuore batte come i piedi del podista. Il vescovo é qui da dieci anni. È un amico. Lo hai eletto maestro e fratello, confidente buono, saggio e sincero. Di quelli che ogni persona, di fede o non, dovrebbe avere accanto per la vita. O tenere in tasca, come si fa con quel prof che ti ha amato ricambiato e al quale, in presenza o idealmente, al bisogno ricorri avendo fatto tesoro delle sue lezioni e dei suoi sguardi dalla cattedra carezzevole. L’esito della corsa d’affanno è, però, incomprensibilmente sempre lo stesso da che mondo è mondo: arrivi sempre in ritardo. E non puoi fare nulla se non, come in questo caso, porgere i saluti.

Quelli che ricevi e nel tumulto delle emozioni non comprendi. E quelli che rivolgi nel pianto soffocato che li rende disordinati e, forse, pure banali. Segue a tutto questo la classica nostalgia verso chi ci lascia, che come vuoto rivela l’assenza. È quando passano le prime notti insonni e i giorni troppo lunghi ora che il sole scende prima, che le domande ritornano chiare. Tutte. Alcune inquiete. Altre inquietanti. Altre ancora preoccupanti. E pensi allo stesso tempo a due cose: alla sorte dell’amico, alla sua destinazione in questo prossimo tempo ancora giovane per Lui, al suo “ come sta?” E alle prime risposte che arrivano troppo sintetiche e vaghe. In questo pensiero per l’amico, c’è, per fortuna, la ferma coerenza di un principio che in me trova nuovamente sconfitta la prassi che puntualmente lo nega. È quella che l’Amicizia è sacra. La si rispetta sempre, mentre l’amico non lo si abbandona nel momento della difficoltà o quando è sceso da cavallo. Il mio vescovo è Bertolone mons Vincenzo. Dentro di lui c’è l’amico che si chiama Vincenzo Bertolone. Nome e cognome senza sostantivi a corredo, perché la persona viene sempre prima e vale molto di più della carica ricoperta. Ed io me lo ricordo bene. Viso e occhi. Voce e parole. E gli voglio bene ancora. E di null’altro mi curo anche se questo potrebbe farmi male, come spesso avviene nelle guerre sotterranee mosse da chi non vedi e magari ti sta accanto. Se non avessi avuto questo senso dell’amicizia, che è anche rispetto per se stessi, forse da tempo sarei altrove al posto di tanti mediocri mestieranti dell’inganno. Sono passati pochi giorni da quello decisivo. La Città è muta, le parrocchie sembrano chiuse, cittadini e preti sembrano tutti volati via. Se domandassi alla maggior parte di loro, in coro ti risponderebbero:” Bertolone chiiiii??? , Mai visto, mai conosciuto.” I primi a dirlo sarebbero( e già l’hanno in verità dimostrato), i tanti “beneficiati” da lui, taluni pure ben noti. La seconda cosa cui pensi è la Chiesa. Quella locale, la tua cioè.

In questi ultimi anni è stata sottoposta a stress straordinari, procurati dalle guerre intestine al suo interno. Guerre feroci, mai viste di tale forza neppure all’interno di quella parte brutta della politica che pure ho osservato dall’interno e contro la quale ho lottato. Preti, per fortuna non molti, la cui condotta privata è assai discutibile, con alcuni attratti più dal potere e dalle sue lusinghe, quelle della carne e dei soldi, in particolare, che si lottano tra loro per migliorare la propria posizione, fatto questo assai diverso dalla comprensibile umana aspirazione alla carriera. E gruppi che negli anni si sono formati, progressivamente costituendosi come potere che opera come potere e usa tutti gli strumenti classici del potere per ampliare il proprio spazio all’interno della Chiesa, non solo diocesana. Una chiesa nascosta dentro la Chiesa, con la sua organizzazione, le sue regole inviolabili e la sua capacità fortissima di attrazione “fideistica”. Questa guerra ha lasciato sul campo morti e feriti, nell’indifferenza di chi l’ha combattuta. Si dice che questa guerra stia già continuando altrove e con altre armi. Si dice che la posta in palio sia molto alta. Molto altra rispetto alla cena dell’altare. E non me ne capacito. Ho già chiesto a un sacerdote illuminato, per il quale nutro profonda stima e immenso affetto, di metterci tutto il suo cuore, la sua fede accesa, la sua mente lucida e la sua robusta intelligenza, la sua strenua capacità di lavoro, per il superamento di questa situazione drammatica. Gliel’ho chiesto in ginocchio e con il bacio della sua mano idealmente portato. Perché la chiesa locale, specialmente dalle nostre parti, non è soltanto un luogo fisico di culto. Non è soltanto scuola per la cultura del credo e della Parola. Non è soltanto la particolare istituzione in cui si agitano i simboli di un sacro che si si manifesta nella vita degli uomini attraverso l’esercizio di riti collettivi in cui riconoscersi quale comunità. La chiesa locale è molto di più. È luogo, non certo esclusivo ma importante, della tradizione e della cultura del territorio, strumento del rafforzamento dell’identità collettiva. È ambito nel quale si concorre, anche se purtroppo separatamente dalle agenzie educative, alla formazione dei giovani e al rafforzamento di quella degli adulti. Insomma, è una cosa, chiamiamola impropriamente, da cui passa il miglioramento della nostra società. L’abbellimento delle nostre città. Si prenda ad esempio Catanzaro, che mai come oggi ha avuto bisogno di essere più sana come società e più bella come città.

Due domande: che lo stato della sua profonda crisi, in cui drammaticamente si muove quella politica e delle classi dirigenti, non dipenderà in parte notevole dalla sofferenza della chiesa locale? La divisione profonda che vi è nella cittadinanza, quel non sentire forte lo spirito dell’istituzione e l’amore per la Città, non dipenderà in parte anche dalla divisione all’interno della chiesa? E, ancora, il disorientamento che ha preso la maggior parte dei catanzaresi, laici e non credenti compresi, la confusione e la paura conseguenti ai fatti recenti, non impediranno, alla viglia di due elezioni importantissime, la regionale a ottobre e la comunale a maggio, la necessaria nascita di un dialogo fecondo tra i catanzaresi per una presa di coscienza politica che lo indirizzi verso il cambiamento, anche quello volto anche alla costruzione della necessaria unità “ civica”? Sono domande, che, per il momento, rimbalzano dalla testa al mio petto come pietre. Tuttavia, per quanto facciano male, è più utile porsele che non restare impietriti nella confusione. In me non resteranno irrisolte. E, di più, non resterò fermo dinanzi alle inquiete risposte. Nella mia vita ho sempre scelto. E ho scelto anche la via della sincerità e del coraggio, della lealtà che muove verso la verità, su cui mi informava, raccomandandomela fino all’ultimo dei suoi giorni, mons Antonio Cantisani, il mio maestro e amico per sempre. Ho scelto questo tipo di impegno “ principiale”, anche se improduttivamente sul terreno della convenienza personale, perché mi è stato insegnato che pure la Politica muove da lì, perché da altrove già essa stessa si corrompe. Ed io, voglio ripeterlo più apertamente, non ho mai smesso di fare la Politica, anche se non pochi tra quelli che Politica confondono con altro, hanno pensato che il mio incessante scrivere e di cose altre o di cose alte fino al poetare, mi avesse rinchiuso in una sorta di intellettualismo sterile e ininfluente. Quello che sta accadendo, in tutti i campi, a Catanzaro, mi inducono, invece, a fare politica più attivamente e di trasferire il mio coraggio intellettuale e morale nella responsabilità dell’agire di più all’interno delle realtà e delle dinamiche che la definiscono.

Con lo stesso coraggio, dico, che per la prima volta non parteciperò,stasera, alla presa di possesso della cattedra da parte del vescovo inviato da Roma nella veste di amministratore apostolico. Mi scuso umilmente con la persona di mons Angelo Raffaele Panzetta, figlio del dolore dell’Ilva( Italsider), di cui si dice tanto bene in quel di Crotone e rispetto il lavoro difficile che già sta facendo qui, ma aspetterò che presto venga nominato il nuovo Arcivescovo. Mi comporto, per una volta, come quei genitori con il prof supplente del figlio, aspettano il titolare, nonostante quell’insegnante abbia subito dimostrato di essere molto bravo. La verità è che ho in petto un dolore profondo, fatto di delusione e amarezza, che si è posizionato sulla linea di confine tra la fede minacciata e la ragione severa. Devo lavorarci con umiltà e fiducia in Dio. Con il cuore rivolto ai bisogni della gente e all’ascolto della parola di sacerdoti e uomini di fede belli e limpidi, che sono ancora tanti e forti. E coraggiosi. E operosi in quella chiesa che si muove dall’interno delle sue pareti verso le strade della solitudine e della sofferenza. In particolare, confido nell’aiuto di quella santa persona che, col pastorale povero, opera con piena bellezza a poche centinaia di chilometri da Catanzaro e che spero mi leggerà pure questa volta, se sarà riposato dall’incessante cura dei suoi figli, che del suo amore infinito stanno già vivendo una vita nuova.