Monitor speciale elezioni, domani ospiti De Magistris e Oliverio

Doppio appuntamento domani su www.catanzaroinforma.it e le nostre pagine social in vista delle prossime elezioni regionali. Uno speciale Monitor, condotto da Raffaele Nisticò, andrà in onda in diretta alle ore 9.15 con ospite il candidato a presidente della Regione Calabria, Luigi De Magistris.

Alle ore 17 nuovo appuntamento con Mario Oliverio, altro candidato alla presidenza della Regione. Sarà possibile seguire la trasmissione anche sulle pagine social della nostra testata.