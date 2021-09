Monsignor Panzetta: “Ogni crisi è sempre un’occasione. Lo sarà anche per questa Diocesi”

È autunno, una nuova stagione. È la nuova stagione della diocesi metropolita di Catanzaro -Squillace. Con una solenne celebrazione nella Basilica dell’Immacolata si è insediato Monsignor Raffaele Panzetta, nominato dal Papa amministratore diocesano dopo le dimissioni di Monsignor Bertolone. Prima della celebrazione il Pastore che avrà il compito di guidare la diocesi fino alla nomina del successore ha detto “Noi siamo completamente affidati al Signore. Ogni crisi e’ sinonimo di opportunità. E anche questa sarà un’opportunità per una Chiesa che in generale esce dal terribile inverno della pandemia”.

La vicenda Movimento Apostolico aleggia, volente o nolente, tra le navate della Basilica “È una vicenda che Papa Francesco ha inteso chiudere definitivamente – ha detto Monsignor Panzetta- è chiaro che il tempo degli uomini spesso non è quello di Dio, è comprensibile che debba essere metabolizzata al fine di tornare nell’armonia utile alla Chiesa come guida della comunità. Ma con fiducia in Dio e con obbedienza tutto ciò che faremo sarà a servizio della comunità che ci è stata data di guidare”