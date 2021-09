Questo è un momento drammatico per questa Chiesa , ma io sono certo che questa Diocesi è una Ferrari e che la ripartenza sarà scoppiettante”. È un uomo del Sud Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, e come tutte le persone del Sud parla per metafore, per sottolineare, farsi capire, arrivare laddove oggi c’è smarrimento e confusione. Il giorno del suo ingresso nella Diocesi di Catanzaro – Squillace in qualità di amministratore, Monsignor Panzetta di se’ dice “mi sento un pellegrino e ho accolto questa nuova missione con timore ma anche con gioia, si comincia da sconfitti, da rinunciatari a volte, ma la preghiera, come dice il Vangelo di oggi, è salvifica quando è vera, genera speranza.

E quindi nessun timore, ma solo gioia. Dobbiamo vivere la preghiera come luogo di speranza. Sia questo un tempo di discernimento, di missione, ma abbiamo sempre fiducia nella Provvidenza di Dio”