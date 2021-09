Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio nei pressi del PalaGallo nel quartiere Corvo. Alte fiamme si sono propagate nelle sterpaglie che si trovano nella parte posteriore dell’impianto sportivo alzando una grossa nuvola di fumo che finisce per creare disagi anche agli automobilisti su viale Isonzo. Sul posto i vigili del fuoco.