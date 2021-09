Carlopoli, accolte due famiglie afghane

L’accoglienza non è solo uno slogan a Carlopoli. Due famiglie afghane sono state accolte nel piccolo paese della provincia di Catanzaro. I cittadini afghani sono arrivati in Italia per sfuggire all’oscurantismo talebano e l’hanno fatto grazie agli aerei messi a disposizione del Governo.

A dare il benvenuto, presso sala consiliare, dopo adempimenti curati dalla cooperativa Atlante con i progetti Spar-Sai, c’era la giovane sindaca Emanuela Talarico che ha parlato di “scambi culturali come volano di crescita sociale ed economica”. Carlopoli non fa scena muta quando si parla di interculturalità.