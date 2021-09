Risolto il problema per alcuni residenti del quartiere Pistoia in via Caduti 16 Marzo 1978, dove a causa di un incendio e la conseguente rottura di un tubo i liquami della fogna si riversavano all’interno del canale di scolo della raccolta delle acque piovane.

Leggi anche Catanzaro, fogna scarica vicino palazzi a Pistoia

Immediato l’intervento del Comitato di quartiere “Insieme per Pistoia” che ha scritto all’amministrazione comunale e all’ufficio Igiene che è tempestivamente intervenuto dopo il nostro articolo.

Foto 2 di 2



“La premura del Comune – spiegano i cittadini del rione – dovrebbe essere repentina in questo modo ogni volta. Siamo soddisfatti e speriamo che anche in futuro si possano affrontare allo stesso modo i problemi che si presenteranno“.