Pubblichiamo la segnalazio ne di un nostro lettore che lamenta la totale assenza di parcheggi a tempo o l’assenza di posteggi a spina di pesce che consentirebbero una maggior capienza di auto. “Siamo in via Mario Pio X e via Mario Greco – scrive il lettore – principalmente mi interessa segnalare via Mario Greco perché non ci sono parcheggi di carico scarico merce, non ci sono parcheggi a tempo per i clienti dell’attività commerciali. Conseguenza? Alcuni clienti lamentano questa situazione e vanno via perché hanno paura di beccarsi una multa”. Serve una strategia?