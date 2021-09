Nel corso di una cerimonia, svoltasi presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, il Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, ha consegnate le medaglie di commiato conferite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, a Poliziotti già in forza ad Uffici della provincia, collocati in quiescenza.

In particolare, destinatari del riconoscimento sono stati l’Ispettore Superiore Francesco Spataro, già in servizio alla Divisione PASI della Questura, il Sovrintendente Capo Coordinatore Francesco Rotella, già in servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, e il Sovrintendente Capo Coordinatore Silvano Vincenzo Battaglia, già in servizio alla Squadra Mobile della Questura.

Il Questore, nel consegnare le medaglie di commiato, ha sottolineato il valore fortemente simbolico della cerimonia, con la quale l’Amministrazione della P.S. intende manifestare solennemente la forte riconoscenza e il sentito ringraziamento ai colleghi che, nei lunghi anni trascorsi al servizio della collettività, hanno lavorato, nelle diverse mansioni a ciascuno affidate, con dedizione, spirito di servizio e sacrificio, per la quotidiana affermazione dei valori di legalità e di solidarietà che costituiscono la ragione più profonda e sentita della missione del poliziotto.

Il Questore ha augurato a tutti le migliori fortune, sottolineando il collocamento in quiescenza non recide il forte legame di appartenenza alla grande famiglia della Polizia di Stato, che lega i poliziotti in servizio a quelli in pensione.

Alla cerimonia hanno partecipato familiari dei festeggiati, rappresentanti delle OO.SS. della Polizia di Stato e della Sezione ANPS di Catanzaro, il cui Presidente, Giovanni Romeo, ha consegnato ai colleghi attestati di merito dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.