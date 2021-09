Esce di strada con l’auto e precipita per oltre quaranta metri lungo la scarpata. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di stanotte lungo la SP131 a San Sostene. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, distaccamento di Soverato con supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale. A bordo dell’auto c’era solo un uomo, il conducente di 70 anni circa.

Grazie all’aiuto delle tecniche Saf i vigili del fuoco hanno raggiunto la vettura e prestato le prime cure al conducente ferito ma ancora in vita. Lo stesso è stato immobilizzato su barella spinale, recuperato ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso per poi essere portato in ospedale.