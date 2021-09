Confcommercio Calabria Centrale inaugura la nuova sede territoriale di Lamezia Terme

Confcommercio Calabria Centrale ha inaugurato nel pomeriggio di venerdì 24 settembre, la nuova sede territoriale di Lamezia Terme, sita in Via Po 41.

L’idea di aprire una nuova sede a Lamezia Terme – ha dichiarato Pietro Falbo Presidente di Confcommercio Calabria Centrale – nasce dalla volontà di essere maggiormente radicati nei territori allo scopo di avvicinarsi alle imprese del luogo, per coglierne peculiarità ed esigenze, in modo da poterle rappresentare al meglio. Siamo consapevoli del difficilissimo momento che, a causa della pandemia, hanno vissuto, e continuano a vivere, le imprese, non aiutate a sufficienza dalle spesso tardive misure governative. Siamo certi – ha proseguito Falbo – che in questo momento di difficoltà Giuseppe Cotroneo, uomo ed imprenditore largamente stimato, come coordinatore della nostra delegazione di Lamezia Terme, saprà ben rappresentare le istanze delle imprese del territorio, costruendo la giusta sinergia con le istituzioni locali.

Analizzando gli ultimi dati elaborati dal nostro Ufficio Studi – ha commentato Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio Calabria Centrale – appare evidente che il tessuto imprenditoriale lametino, costituito principalmente da piccole e medie imprese, abbia come settori predominanti quelli del terziario. Partendo da questi dati è apparsa evidente l’opportunità di essere presenti, con una sede territoriale, nel territorio di Lamezia. Siamo certi, inoltre, che Giuseppe Cotroneo, come coordinatore per Lamezia Terme, con la sua profonda conoscenza del territorio e le sue capacità professionali, saprà dare un prezioso contributo, con la collaborazione delle istituzioni locali, per il raggiungimento di obiettivi comuni

Anche il Coordinatore della delegazione di Lamezia Terme Giuseppe Cotroneo si è soffermato sull’analisi dei dati relativi al contesto imprenditoriale della città di Lamezia: l’andamento positivo della natalità delle imprese nel II trimestre del 2021 – ha dichiarato Cotroneo – è una testimonianza del fermento imprenditoriale e delle grandi potenzialità del territorio lametino. È necessario trovare l’entusiasmo per poter reagire a questo difficile momento e in quest’ottica la presenza di Confcommercio, proprio nel cuore della città, è un segnale molto importante. Ringrazio il Presidente Falbo ed il Direttore Ferrarelli per la fiducia accordatami che cercherò di ricambiare svolgendo il mio ruolo con impegno e responsabilità, con la massima apertura nei confronti del tessuto imprenditoriale locale e la piena disponibilità al dialogo ed alla collaborazione verso le istituzioni locali.

Dopo la benedizione della sede da parte del Vicario Generale della diocesi di Lamezia Don Pino Angotti, sono intervenuti esponenti del mondo istituzionale, delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali, tra cui: Paolo Mascaro, Antonio Bevilacqua, Antonio Tassone, Fabrizio D’Agostino, Fernando Lobello, Dina Marasco e Giuseppe Gaetano.